Астана, 8 июня, 2022, 01:23 — ИА Регнум. В Казахстане 8 июня вступило в силу правительственное решение об отмене требования при въезде в страну предоставлять паспорт вакцинации от коронавируса или ПЦР-тест на COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Заседавшая накануне межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации также разрешила в семи регионах Казахстана возобновить работу 12 автомобильных пунктов пропуска на границе республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Казахстан и Китай в ближайшее время восстановят авиасообщение между странами после двухлетнего перерыва.