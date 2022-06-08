Вашингтон, 8 июня 2022, 01:21 — REGNUM Совет директоров Всемирного банка согласовал выделение Украине дополнительной финансовой помощи в размере $1,49 млрд, сообщается на сайте организации.
Отмечается, что указанная сумма войдет в пакет поддержки Киева, превышающий $4 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что европейское руководство предлагает открыть для Украины программу на сумму в €9 млрд.
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