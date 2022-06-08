Берлин, , 01:03 — REGNUM Приступы дрожи, которые проявлялись у экс-канцлера Германии Ангелы Меркель на публике в 2019 году, были связаны со стрессом. Об этом политик рассказала в интервью телеканалу «Феникс».

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во-первых, я была без сил после смерти моей матери. Это оказало на меня куда большее влияния, чем я думала. Во-вторых, это было связано с тем, что я пила недостаточно жидкости. И в конечном итоге я постоянно опасалась, что ситуация повторится вновь», — заявила Меркель.

Отмечается, что в 2019 году у Меркель были зафиксированы приступы дрожи. В частности, такое поведение экс-канцлера ФРГ заметили в ходе встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и финским премьер-министром Антти Ринне. Тогда ряд СМИ начал выдвигать свои версии относительно состояния здоровья политика.