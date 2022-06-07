Берлин, 8 июня, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не участвует в посредничестве по ситуации на Украине потому, что она не получала ни от кого соответствующих предложений. Об этом экс-глава правительства ФРГ заявила 7 июня в интервью телеканалу Phoenix.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Меркель напомнила о случае с арестованным в Турции журналистом Денизом Юджелем, которого Берлин пытался освободить в 2 017–2 018 годах.

«У нас была ситуация, связанная с Денизом Юджелем, когда мы решили попросить экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль обратился к нему, и Шредер сказал: «Я сделаю это, если и канцлер меня об этом попросит», — сказала она.

Бывшая глава немецкого правительства подчеркнула, что пока не получала со стороны Украины подобных просьб. Меркель добавила, что разделяет оценки действующего канцлера Германии Олафа Шольца, лидера Франции Эммануэля Макрона, президента России Владимира Путина и «остальных» по поводу того, что «на нынешнем этапе это не принесет никакой пользы».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Ангела Меркель заявила, что считает верным решение об отказе Украине в приеме в НАТО в 2 008 году.