8 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова президента России о том, что властям удалось остановить рост инфляции в стране.

Тимур Кондратьев, , 10:55 — REGNUM Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль, её рост прекратился, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Цены Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это же прекраснейшая новость! Санкции, спецоперация и прочие осложняющие ситуацию аспекты не позволили российской экономике свалиться в катастрофу. Наоборот, происходит постепенное укрепление», — указывает Роман М.

Многие пользователи пришли к выводу, что новости о прекращении роста инфляции в России говорят о том, что российская экономика не только выдержала санкционный удар Запада, но и сумела адаптироваться к изменившимся условиям.

«Очень радует, что у нашей страны всё под контролем. Инфляция — это естественный процесс, тем более, когда со всех сторон обложили санкциями, но когда она контролируема, то это позволяет экономике работать, не опасаясь снижения покупательной способности населения», — написал Виталий Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что остановка роста инфляции впоследствии должна смениться снижением стоимости товаров, которые за время роста успели набрать в цене.

Полки полны, дефицита нет. Россия Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

«Тот факт, что инфляцию удалось взять под контроль, — это, конечно же, дело правильное, только что они с ней дальше собираются делать? Может быть, пора всё-таки снижать цены в магазине? А то они на протяжении нескольких лет только и делали, что росли!» — указывает Владимир В.

«А можно тогда как-то к дофевральским ценам вернуться? А то по карману сильно бьёт», — отмечает Anita E.

Часть людей полагает, что когда цены в продуктовых магазинах пойдут вниз, только тогда российское общество оценит усилия российских властей на экономическом поприще.

«Нельзя считать победой тот факт, что удалось остановить рост цен. Многие продукты выросли на 30-50 процентов. Победа наступит, когда стоимость товаров вернётся к прежним показателям», — считает Mizuri S.

Ряд пользователей указывает на то, что пока власти борются с инфляцией, ретейлеры продолжают накручивать цены на товары.

«К сожалению, отчёты, которые падают на стол Путину, не отражают всех реалий повседневной жизни простого человека. Все эти контролирующие органы выполняют свою работу из рук вон плохо. Цены растут, и никто их рост не остановил. Если цены не растут, то потом выясняется, что граммовки у товаров были изменены в меньшую сторону, чтобы покупатель не понял подвоха. И так во всём. Барыги наживаются, а власти спят!» — пишет Дмитрий Е.

Сахар в магазинах наличествует. Россия Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Нашлись и те, кто отмечают, что раз российское руководство сумело взять под контроль инфляцию, то они сумеют справиться и с другими экономическими проблемами в стране.

«Президент должен понимать, что люди ждут большего. Я уверен, что он понимает. Поэтому верю, что в будущем мы увидим большие позитивные подвижки в российской экономике, которые скажутся на росте благосостояния народа России», — написал Михаил К.

Напомним, 7 июня президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам о том, что ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль, её рост прекратился. Глава государства подчеркнул, что «сейчас инфляция находится на нулевой отметке».