Ханой, 8 июня, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Рост заболеваемости лихорадкой денге зафиксирован на юге Вьетнама, передает Вьетнамское новостное агентство (VNA).

Trust.org Комары — переносчики лихорадки денге

По его данным, за прошедшие несколько дней на юге страны наблюдается устойчивый прирост числа заболевших лихорадкой. В частности, в городе Хошимине выявили более 10 тыс. заболевших лихорадкой денге и семерых скончавшихся от заболевания. Также почти 4 тыс. заболевших зафиксировали в провинции Анзянг.

Отмечается, что эти показатели в четыре раза превышают зафиксированные в аналогичный период прошлого года. Власти утверждают, что рост заболеваемости может быть связан с сезоном дождей. Всего за первые 5 месяцев 2 022 года во Вьетнаме подтвердили 25 861 случай заболевания лихорадкой денге.