Вашингтон, 8 июня, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Российский посол в США Анатолий Антонов получил письмо с предложением выступить против руководства России. Об этом дипломат заявил 7 июня в эфире Первого канала.

Mil.ru Анатолий Антонов

Кроме того, по его словам, в записке содержался призыв «обратиться в офис заместителя американского госсекретаря Венди Шерман». Антонов отметил, что посольство РФ потребовало от Госдепартамента США объяснений.

Посол также подчеркнул, что считает такие действия в адрес российских граждан и дипломатов непонятными и представляющими собой «моветон».

Он добавил, что у здания российского посольства в Вашингтоне неизвестные пытаются вручить визитные карточки с номерами телефонов и предлагают «пообщаться с сотрудниками ФБР». Антонов не знает, являются ли эти люди провокаторами или реально работают на американские спецслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Анатолий Антонов заявил, что сотрудники посольства России в Вашингтоне получают угрозы в свой адрес, в том числе физической расправы. Кроме того, у здания дипмиссии ежедневно проходят антироссийские акции. Имеют место также хулиганские действия и акты вандализма.