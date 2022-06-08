Специа, Италия, , 01:24 — REGNUM В деревне Кампилья итальянской провинции Специя местные жители обнаружили в лесу гражданина Белоруссии, который был едва живым и в состоянии сильного истощения. Об этом сообщают итальянское издание Città della Spezia.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Белоруса нашли лежащим в лесу рядом с заброшенным домом. Сельчане сразу вызвали экстренные службы. Выяснилось, что мужчина — 41-летний белорус. Его увезли в больницу Сант-Андреа и госпитализировали в отделение неотложной помощи в критическом состоянии.