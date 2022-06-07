Специа, Италия, 8 июня, 2022, 01:24 — ИА Регнум. В деревне Кампилья итальянской провинции Специя местные жители обнаружили в лесу гражданина Белоруссии, который был едва живым и в состоянии сильного истощения. Об этом сообщает итальянское издание Città della Spezia.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Белоруса нашли лежащим в лесу рядом с заброшенным домом. Сельчане сразу вызвали экстренные службы. Выяснилось, что мужчина — 41-летний белорус. Его увезли в больницу Сант-Андреа и госпитализировали в отделение неотложной помощи в критическом состоянии.