Гомель, Белоруссия, , 01:09 — REGNUM Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор в отношении 67-летнего врача-анестезиолога. Его признали виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшим по неосторожности смерть пациента. Об этом сообщает «Гомельская правда».

Анестезиолог

Мужчину приговорили к двум годам шести месяцам лишения свободы в колонии в условиях поселения и штрафу в размере 50 базовых величин (примерно 37,5 тыс. российских рублей). Ему также запрещено заниматься врачебной деятельностью в течение пяти лет.

Частично удовлетворен и гражданский иск — клиника должна выплатить потерпевшим по делу 50 тысяч белорусских рублей (чуть больше миллиона российских рублей) в качестве компенсации морального вреда.

В Гомеле в сентябре прошлого года 23-летняя гражданка Азербайджана обратилась в частную клинику для консультации по поводу коррекции послеожоговых рубцов. Во время проведения анестезиологических процедур врач-анестезиолог допустил грубую ошибку, вследствие которой девушка скончалась.