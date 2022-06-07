Москва, 8 июня, 2022, 00:23 — ИА Регнум. Вопрос вступления казаков Запорожской области в состав Всероссийского казачьего общества можно рассматривать только после завершения специальной военной операции на Украине и выполнения ряда необходимых процедур. На это указал атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Vsko.ru Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда

«Вопрос о вхождении казаков Запорожской области в состав Всероссийского казачьего общества абсолютно считаю преждевременным. Этот вопрос может рассматриваться только после завершения специальной военной операции. <…> После этого руководство Запорожской области должно будет принимать решение, остаются ли они самостоятельной единицей или захотят войти в состав РФ», — отметил казачий генерал в интервью ТАСС.

Немаловажным является формирование областных казачьих округов или отделов, принятие гражданства РФ, что является обязательным условием, и решение других вопросов.

«Если такое обращение поступит к руководству Всероссийского казачьего общества, мы обязаны будем собрать круг Всероссийского казачьего общества и вынести вопрос о вступлении, допустим, Запорожского казачьего отдела или округа в состав Всероссийского казачьего общества. И, если будет набрано 2/3 голосов делегатов, тогда они войдут в состав нашей структуры», — пояснил Долуда.

ИА REGNUM сообщало, что к концу мая территория Запорожской области была освобождена от украинских боевиков на 70%.