Нью-Йорк, США, , 00:20 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 июня ростом. Больше других прибавил S& P 500.

Рост фондового рынка Pixabay.com

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 264,36 пункта (0,80%), до уровня 33 180,14 пункта. S& P 500 подорожал на 39,25 пункта (0,95%), до уровня 4160,68 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 113,86 пункта (0,94%), до уровня 12 175,23 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,27 (1,07%), до уровня $119,77 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 6 июня ростом.

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