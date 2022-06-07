Минск, 8 июня, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Белорусские граждане 11 месяцев подряд активнее сдают валюту, нежели покупают еë. Это следует из опубликованных данных Нацбанка Белоруссии.

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В мае физлица обменяли $816,8 млн, а купили — на $16,5 млн меньше. В апреле эта разница составляла $116,6 млн.

Белорусы активнее сдают валюту в банки, чем покупают, на фоне увеличения инфляции и падения реальных доходов в некоторых регионах.

Юрлица, напротив, в прошлом месяце активнее покупали валюту, чем сдавали.