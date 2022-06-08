Москва, , 00:25 — REGNUM Известная журналистка Маргарита Симоньян рассказала о диалоге на тему специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины, который у неё состоялся с певицей Ириной Аллегровой. Об этом сообщил портал StarHit 7 июня.

Маргарита Симоньян Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам журналистки, Аллегрова остаётся «со своим народом» и сохраняет патриотический настрой, хотя и не высказывается об этом публично. Симоньян добавила, что исполнительница предпочитает не осуждать уехавших из страны коллег, однако не поддерживает с ними общение.

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Иван Ургант вернётся на телевидение. По мнению журналистки, в возвращении телеведущего «нет никаких сомнений».

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