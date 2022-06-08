Прага, , 00:35 — REGNUM МИД Чехии выступил с предложением не выдавать визы и виды на жительство гражданам Белоруссии и России как минимум до марта 2023 года из-за российской спецоперации на Украине и в Донбассе. Об этом сообщает портал České noviny.

Прага

Эта мера не распространяется на тех, у кого уже есть вид на жительство, поэтому граждане Белоруссии и России могут и дальше обращаться за его продлением. Заявления о продлении ВНЖ будут подлежать рассмотрению в стандартном режиме, предусмотренном законом о проживании иностранцев в Чехии.

Кроме того, это положение не распространяется на заявки на краткосрочные визы, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или ЕС, которого он сопровождает или к которому направляется.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская посетила Прагу и, по еë словам, договорилась с главой МИД Чехии о том, что белорусские граждане не будут ограничены в получении виз и видов на жительство.