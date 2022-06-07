Лос-Анджелес, США, 8 июня, 2022, 00:07 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Hulu выложил в Сеть полноценный трейлер будущего фантастического фильма «Добыча» (Prey), который будет представлять собой приквел к фильму «Хищник» 1 987 года. Ролик был опубликован 7 мая на портале Games Radar.

Цитата из к/ф «Хищник». Реж. Шейн Блэк. 2018. США Хищник

В новом ролике зрителям вновь показали Эмбер Мидфандер в образе индейской девушки-воина по имени Нару. Авторы фильма дали понять, что главная героиня и люди из её племени, которые «охотятся, чтобы жить», столкнутся с существом, которое «живёт, чтобы охотиться».

Напомним, в качестве режиссёра проекта выступает Дэн Трахтенберг, снявший фантастическую ленту «Кловерфилд, 10». Премьера «Добычи» состоится в 2 022 году на сайте Hulu.