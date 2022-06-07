Москва, , 23:58 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна быть структурой, обеспечивающей баланс в Евро-Атлантике, заявил 7 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ОДКБ Zviazda.by

Интервью главы МИД РФ опубликовано 7 июня на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«ОДКБ должна выступать фактором, обеспечивающим баланс в Евро-Атлантике», — заявил Сергей Лавров.

При этом он выразил уверенность в том, что авторитет ОДКБ в мире будет возрастать, а вместе с ним и голос организации станет всё более весомым.

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