Мурманск, 7 июня 2022, 23:53 — REGNUM Компания «Норникель» провела предварительные консультации с представителями коренных народов Мурманской области по поводу разработки крупнейшего месторождения лития в России — Колмозерского, сообщает пресс-служба компании.
Напомним, в апреле 2022 года «Норникель» и «Росатом» подписали соглашение о намерении реализации совместных проектов по освоению литиевого месторождения Колмозерское в Мурманской области и дальнейшей переработке литиевого сырья. Колмозерское — крупнейшее и наиболее перспективное российское месторождение литиевых руд, в настоящее время оно находится в нераспределенном фонде.
Как сообщало ИА REGNUM, в НАО собираются построить завод по производству метанола.