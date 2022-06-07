Мурманск, 7 июня, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Компания «Норникель» провела предварительные консультации с представителями коренных народов Мурманской области по поводу разработки крупнейшего месторождения лития в России — Колмозерского, сообщает пресс-служба компании.

Тундра

«Сегодня есть уникальная возможность на первоначальном этапе разработки проекта учесть традиционное природопользование и промыслы. Для компании важно учесть и минимизировать все возможные негативные последствия для коренных народов региона. У «Норникеля» есть богатый опыт поддержки оленеводства на Таймыре, и эти знания и компетенции будут применимы и в Мурманской области», — прокомментировал вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.

Напомним, в апреле 2022 года «Норникель» и «Росатом» подписали соглашение о намерении реализации совместных проектов по освоению литиевого месторождения Колмозерское в Мурманской области и дальнейшей переработке литиевого сырья. Колмозерское — крупнейшее и наиболее перспективное российское месторождение литиевых руд, в настоящее время оно находится в нераспределенном фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, в НАО собираются построить завод по производству метанола.