Мехико, , 23:46 — REGNUM Висячий мост обрушился в мексиканском городе Куэрнавака, сообщил 7 июня губернатор штата Морелос Куаутемок Бланко на своей странице в соцсетях.

Скорая помощь. Мексика Paul Sullivan

Он уточнил, что обрушение произошло в ходе торжественной церемонии открытия подвесного моста.

По предварительным данным, в результате были травмированы по меньшей мере восемь человек, включая главу муниципалитета и его жену.

На месте обрушения работают спасатели и медики.

Причина обрушения пока не выяснена.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области обвалилось берегоукрепление за 96 миллионов рублей