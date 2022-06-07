Мехико, 7 июня 2022, 23:46 — REGNUM Висячий мост обрушился в мексиканском городе Куэрнавака, сообщил 7 июня губернатор штата Морелос Куаутемок Бланко на своей странице в соцсетях.
Он уточнил, что обрушение произошло в ходе торжественной церемонии открытия подвесного моста.
По предварительным данным, в результате были травмированы по меньшей мере восемь человек, включая главу муниципалитета и его жену.
На месте обрушения работают спасатели и медики.
Причина обрушения пока не выяснена.
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