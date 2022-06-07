Мехико, 7 июня, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Висячий мост обрушился в мексиканском городе Куэрнавака, сообщил 7 июня губернатор штата Морелос Куаутемок Бланко на своей странице в соцсетях.

Paul Sullivan Скорая помощь. Мексика

Он уточнил, что обрушение произошло в ходе торжественной церемонии открытия подвесного моста.

По предварительным данным, в результате были травмированы по меньшей мере восемь человек, включая главу муниципалитета и его жену.

На месте обрушения работают спасатели и медики.

Причина обрушения пока не выяснена.