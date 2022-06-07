Бахмут, , 23:47 — REGNUM Бахмутский район ДНР украинские вооружённые формирования обстреляли вечером 7 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ U.S. Army Europe

В 18:15 мск ВСУ обстреляли со стороны населённого пункта Семигорье посёлок Доломитное, выпустив девять мин калибра 120 мм.

Посёлок Зайцево Южное украинские боевики обстреляли в 18:17 и в 19:02 мск со стороны населённых пунктов Жованка и Николаевка Вторая. Выпущено 12 мин калибра 82 мм и шесть снарядов калибра 122 мм.

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