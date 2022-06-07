Вашингтон, 7 июня 2022, 23:46 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 июня пригласил главу МИД Косово Донику Гервалу-Шварц на заседание Саммита Америк в Лос-Анжелес.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, первый раз Косово принимает участие в этом саммите.
На полях саммита Гервала-Шварц намерена лоббировать вступление Косово в международные организации и ООН.
Саммит Америк будет проходить с 6 по 10 июня. Мероприятие проводится в одном из городов Южной и Северной Америки каждые четыре года.
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