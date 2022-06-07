Вашингтон, 7 июня, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 июня пригласил главу МИД Косово Донику Гервалу-Шварц на заседание саммита Америк в Лос-Анжелес.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, первый раз Косово принимает участие в этом саммите.

На полях саммита Гервала-Шварц намерена лоббировать вступление Косово в международные организации и ООН.

Саммит Америк будет проходить с 6 по 10 июня. Мероприятие проводится в одном из городов Южной и Северной Америки каждые четыре года.