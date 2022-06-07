Токио, , 23:39 — REGNUM Манга «Берсерк» получит продолжение даже после смерти её автора Кентаро Миуры. Об этом 7 июня сообщает портал Kotaku.

Цитата из манги «Берсерк». Кентаро Миура. 1989. Япония Издательская компания Hakusensha ©

После того, как фанатское сообщество «Берсерка» потрясла новость о смерти Миуры, поклонники манги задавались вопросом о её будущем. Команда, помогавшая мангаке создавать «Берсерка», наконец, опубликовала в сети заявление. В нём она извинилась перед фанатами за долгое ожидание и объявила о намерении продолжать работу над проектом. Члены команды отметили, что будут использовать в работе комментарии, которые Миура делал при жизни.

Они сообщили, что перед смертью Миура рассказал своему другу Кодзи Мори о том, каким видит продолжение «Берсерка», и что мангака постоянно вёл подобные разговоры с сотрудниками студии и редактором. Участники проекта отметили, что поскольку Миура не оставил черновых набросков, они не смогут сделать продолжение манги в точности таким, каким мангака его задумал, но всё же попытаются следовать идеям, которые он высказывал. Новые авторы «Берсерка» сообщили, что планируют сначала закончить шесть глав текущей арки, после чего перейдут к следующей.

Напомним, Кентаро Миура ушёл из жизни 6 мая 2021 года в возрасте 54 лет. Причиной скоропостижной смерти мангаки стал разрыв аорты.

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