Анкара, 7 июня 2022, 23:40 — REGNUM Главы МИД Турции и Северной Македонии Мевлют Чавушоглу и Буяр Османи 7 июня подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам протокола.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи находится с визитом в Стамбуле.
Стороны обсудили сотрудничество в рамках НАТО и ОБСЕ, а также международные вызовы безопасности.
Торговый оборот между странами в 2021 году составил 800 млн долларов, в 2022 году он может преодолеть символический рубеж в один миллиард долларов. Османи подчеркнул, что правительство Северной Македонии работает на привлечение турецких инвестиций.
Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Турции обратился по телефону к Сергею Шойгу