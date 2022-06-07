Анкара, , 23:40 — REGNUM Главы МИД Турции и Северной Македонии Мевлют Чавушоглу и Буяр Османи 7 июня подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам протокола.

Мевлют Чавушоглу Saeima

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи находится с визитом в Стамбуле.

Стороны обсудили сотрудничество в рамках НАТО и ОБСЕ, а также международные вызовы безопасности.

Торговый оборот между странами в 2021 году составил 800 млн долларов, в 2022 году он может преодолеть символический рубеж в один миллиард долларов. Османи подчеркнул, что правительство Северной Македонии работает на привлечение турецких инвестиций.

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