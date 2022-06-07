Горловка, ДНР, , 23:35 — REGNUM Из БМ-27 «Ураган», артиллерии и миномётов обстреляли вечером 7 июня город Горловку (ДНР) украинские вооружённые формирования. Обстрелу подвергся также посёлок Пантелеймоновка в Горловском районе, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

В 19:21 мск со стороны населённого пункта Николаевка Вторая украинские боевики атаковали Горловку из БМ-27 «Ураган», выпустив две ракеты.

В 19:55 мск со стороны шахты Южной в Горловке ВСУ обстреляли посёлок шахты имени Гагарина, выпустив три мины калибра 60 мм. Атака повторилась в 20:15 мск: украинские боевики выпустили ещё пять мин.

В 20:45 мск Горловку украинские вооружённые формирования обстреляли со стороны населённого пункта Новолуганское, выпустив девять снарядов калибра 122 мм. В 21:40 мск со стороны населённого пункта Новгородское ВСУ атаковали Пантелеймоновку, выпустив по посёлку пять снарядов калибра 122 мм.

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