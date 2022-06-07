Киев, 7 июня 2022, 23:34 — REGNUM Украина получила 210 трупов погибших в Мариуполе боевиков, сообщает 7 июня Телеграм-канал Главного управления разведки украинского минобороны.
Уточняется, что большинство полученных тел было доставлено с завода «Азовсталь».
По утверждению украинского военного ведомства, трупы боевиков получены в результате неких усилий «Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными».
Подробности этих «усилий» не раскрываются.
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