Москва, , 23:32 — REGNUM Банк России повышает месячный лимит, установленный для денежных переводов на зарубежные счета граждан России и стран, не входящих в список недружественных, с $50 тысяч до $150 тысяч в месяц. Об этом сообщает 7 июня пресс-служба регулятора.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С 8 июня российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счёта в российском банке на свой счёт за рубежом или другому человеку не более $150 тысяч или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран».

Кроме этого, Банк России повысил с $5 тысяч до $10 тысяч месячный лимит переводов через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счёта. Данное решение также касается граждан России и нерезидентов из дружественных стран.

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода, напомнили в пресс-службе.