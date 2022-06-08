8 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 00:00 — REGNUM Новость о том, что американский предприниматель Илон Маск пригрозил в официальном письме отказаться от сделки по приобретению Twitter за $44 млрд, если действующее руководство компании не предоставит отчет о количестве фальшивых аккаунтов в социальной сети, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей.

Илон Маск thierry ehrmann

Отметим, что Маск впервые пригрозил расторгнуть сделку в личном письме. Ранее он делал подобные заявления лишь на своей странице в Twitter.

«Надеюсь, он не откажется от полета на Марс, потому что это слишком далеко», — иронизирует CC.

«Фанаты Маска — это онлайн-культ. И ничто из того, что вы им скажете, не заставит их разлюбить этого Великого Человека», — пишет James S.

«99,87% всех проблем в мире исходят от миллиардеров-всезнаек, у которых слишком много свободного времени. Когда ты богат, все думают, что ты действительно что-то знаешь», — отмечает Rev. E. M. Camarena.

«Илон Маск — это ребенок с мозгами мужчины. Возможно, он решил, что купить Twitter и вернуть аккаунт Дональду Трампу — это хорошая идея. Теперь, когда он понимает, что эта покупка может поставить под угрозу все его достижения в бизнесе, он ищет выход. Какой ничтожный путь», — заявляет Inquiring Mind.

«Илон случайно откусил больше, чем хотел, во время своего трёпа, точно так же, как Трамп случайно стал президентом, сам того не желая», — указывает P W Middle

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Возможно, это просто тщательно продуманная сделка по выкачиванию денег для Илона Маска. Я сильно сомневаюсь, что он вообще собирался покупать Twitter. Кроме возможности хвастаться тем, что он может себе это позволить, для чего ему владеть Twitter?» — задает риторический вопрос Michael.

«Нельзя разрешать Иону Маску покупать Twitter. Он хочет использовать это платформу для манипулирования общественностью, чтобы наживаться на акциях и навязывать миру свои убеждения. Но еще хуже безответственная политика, которую он будет проводить для модерации контента. Он ускорит распространение дезинформации и разжигающего рознь троллинга, которые привели к деградации социальных сетей», — беспокоится Average American.

«Совершенно очевидно, что он хватается за любой предлог, чтобы покончить со сделкой, в которую его втянула его болтовня», — предполагает Mark In The Mist.

«Желание Маска купить Twitter — это рекламный трюк с самого начала. Кто поверит, что порядочный человек предложит заплатить 44 миллиарда долларов за компанию без какой-либо проверки? Да никто. Я заметил, что с тех пор, как Маск стал самым богатым человеком в мире, для него стала важна только публичность», — комментирует Chaks.

Напомним, что в мае Илон Маск сообщил о приостановлении сделки, заявив, что компания должна доказать, что не более 5% ее пользователей являются ботами, аккаунты которых были созданы лишь с целью распространения спама.

При этом главный юрист Twitter Виджая Гадде указала на общем собрании, что понятия «приостановка сделки» нет и согласованная цена в $54,2 за акцию пересмотру не подлежит.

Согласно договору, если сделка между Маском и Twitter не состоится, то одна из сторон должна будет выплатить другой $1 млрд.