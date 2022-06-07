Вологда, 7 июня, 2022, 23:30 — ИА Регнум. В Вологде по нацпроекту «Жилье и городская среда» реконструируют парк Ветеранов, созданный в 1956 году, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Andris Malygin Вологда

«Вологжане проголосовали за парк Ветеранов — это одна из самых крупных лесопарковых зон Вологды. Я сам голосовал за эту территорию. В следующем году парк встанет на реконструкцию и будет одной из лучших рекреационных зон для отдыха вологжан. Концепцию развития парка нужно обязательно обсудить с горожанами, чтобы это место радовало всех от мала до велика», — заявил губернатор Олег Кувшинников.

По данным мэрии города, в голосовании по выбору места благоустройства приняли участие почти 43 тысячи человек. Половина из них проголосовала за реконструкцию парка Ветеранов.