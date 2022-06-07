Москва, , 23:47 — REGNUM Известный певец Николай Басков попросил власти вернуть в Россию артистов, негативно высказывающихся в отношении страны после эмиграции. Об этом сообщил портал NEWS.ru 7 июня.

Николай Басков (сс) Dmitry1035

«Я считаю, что пришло время уважать и свой народ, и свою страну. Хаять страну, которая каждому из нас многое дала, неэтично и подловато по отношению к россиянам», — заявил Басков. Исполнитель напомнил, что певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию после ряда негативных высказываний.

Ранее Николай Басков объявил о создании Российской музыкальной ассоциации. Целью подобной организации станет поддержка молодых исполнителей в период «отмены» русской культуры.

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