Париж, , 23:33 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 7 июня сообщил о прошедшей вечером предыдущего дня телефонной беседе с президентом Болгарии Руменом Радевым и премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик сообщил, что Франция полностью поддерживает нормализацию отношений между Северной Македонией и Болгарией и окажет содействие их сближению.

Пустые фразы президента являются признанием неудачного исхода попыток заставить Болгарию отказаться от вето на вступление Северной Македонии в ЕС до конца председательства Франции в ЕС в июне 2022 года.

Ранее Макрон пригласил Петкова и Радева в Париж, однако последний обвинил Францию в давлении и отказался ехать.

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