Рим, , 23:22 — REGNUM Принять участие в голосовании на референдуме 12 июня 2022 года в Италии можно будет только в медицинской маске, передают национальные СМИ 7 июня.

Медицинская маска AlexChirkin

Инициаторы проведения референдума — представители правоцентристских партий подвергли это решение властей резкой критике, они полагают, что власти таким образом хотят снизить явку.

На референдум вынесены пять вопросов о принципах работы системы правосудия в Италии.

Режим ЧС в Италии был введен из-за коронавируса в марте 2020 года и отменен в марте 2022 года. Отменено и большинство ограничений, кроме масочного режима в общественных пространствах закрытого типа. Общее число зараженных за время эпидемии превышает 25% населения страны (15 миллионов человек), скончались более 160 тысяч человек, привито от коронавируса более 80% граждан.