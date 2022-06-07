Донецк, , 23:22 — REGNUM Столица ДНР вечером 7 июня подверглась множественным обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 16:00 мск украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка со стороны населённого пункта Пески, выпустив три снаряда калибра 122 мм. Атака повторилась в 22:25 мск — ещё четыре снаряда.

В 16:05 мск ВСУ обстреляли Петровский район столицы ДНР со стороны населённого пункта Георгиевка, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм. Атака повторилась в 16:12 мск — ещё пять снарядов и в 17:10 мск — десять снарядов калибра 122 мм.

В 16:37 и в 16:40 мск Петровский район Донецка украинские боевики обстреляли со стороны населённого пункта Красногоровка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм и 15 мин калибра 120 мм.

В 21:50 мск со стороны Песков украинские вооружённые формирования атаковали Киевский район столицы ДНР, выпустив пять снарядов калибра 122 мм.

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