Сыктывкар, 7 июня 2022, 23:21 — REGNUM В школы Коми трудоустроились пять переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик, сообщает БНК.
По данным издания, два учителя начальных классов и педагог-психолог трудоустроены в школах №13, №26 и №40 Воркуты. В школе №3 в Ухте нашел работу психолог, а в управлении образования Троицко-Печорского района приступает к выполнению трудовых обязанностей главный специалист организационно-методического отдела.
Как сообщало ИА REGNUM, в Коми установят памятник погибшим на Украине солдатам.