Сыктывкар, , 23:21 — REGNUM В школы Коми трудоустроились пять переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик, сообщает БНК.

В школе vettie vette

По данным издания, два учителя начальных классов и педагог-психолог трудоустроены в школах №13, №26 и №40 Воркуты. В школе №3 в Ухте нашел работу психолог, а в управлении образования Троицко-Печорского района приступает к выполнению трудовых обязанностей главный специалист организационно-методического отдела.

«Я благодарю указанные муниципалитеты за проведенную работу по трудоустройству. Уверена, ряды сотрудников образовательной отрасли будут и дальше пополняться квалифицированными кадрами из числа тех, кто был вынужден покинуть территорию Донецкой и Луганской народных республик и Украины», — цитирует издание и. о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталью Якимову .

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми установят памятник погибшим на Украине солдатам.