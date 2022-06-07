Москва, 7 июня, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Российские сапёры из подразделений Вооруженных Сил и МЧС на территории республик Донбасса обезвредили за последние сутки 738 взрывоопасных предметов, сообщил 7 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Mil.ru Российские саперы за работой

Он отметил, что с начала операции российские отряды разминирования очистили 2877 гектаров территории.

«Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2877,06 га (в том числе за сутки — 43,03 га); 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружен и обезврежен 14 881 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки — 738», — рассказал Мизинцев.