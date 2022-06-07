Рим, , 23:15 — REGNUM У лидера итальянской «Лиги» Маттео Сальвини «нет никаких интересов в Москве», такое заявление политик сделал 7 июня.

Маттео Сальвини Governo.it

Он также отметил, что никогда не получал в России никаких денег.

Как сообщалось ранее, Сальвини намеревался в начале июня 2022 года посетить Москву и предложить план перемирия, в соответствие с которым встреча представителей Москвы и Киева должна пройти в Ватикане, а Италия — стать одним из посредников. С коллегами по правящей коалиции лидер «Лиги» эти планы публично не согласовывал. После огласки поездка была отложена, однако Сальвини отмечает, что не отказался от своих планов и считает себя правым — Италия, по его мнению, экономически заинтересована в перемирии на Украине.