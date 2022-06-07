Вашингтон, 7 июня, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Моддер (создатель модификаций видеоигр) решил перенести мир вестерна Red Dead Redemption 2 в ролевую игру The Elder Scrolls V: Skyrim. Об этом 7 июня сообщает портал Game Rant.

Скриншот с YouTube TES V: Skyrim

Пользователь форума Reddit загрузил на платформу видео, в котором показано, как по миру Skyrim передвигается некий ковбой, вооружённый винтовкой и пистолетом. В момент, когда персонаж нападает на бандитов, звучит музыка, которая больше подходит вестерну.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что другой моддер добавил в Skyrim огромных тигровых крыс. После установки мода игрок может купить животных в одной из лавок, крысы могут выступать в качестве компаньона главного героя. Отметим, что релиз The Elder Scrolls V: Skyrim состоялся более 10 лет назад — 11 ноября 2 011 года.