Тирана, , 23:20 — REGNUM Полиция Албании 7 июня арестовала албанского рэпера Noizy и его отца за публичное избиение рэпера Клевиоля Ахмети, выступающего под псевдонимом Клевио Сербиано. В отношении арестованных возбуждено уголовное дело.

Агрессия и оскорбление

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Noizy (наступающее имя Ригельс Райку) и его отец Башким Райку избили Клевио, проходившего мимо их заведения, за оскорбление.

Фанаты отмечают, что потерпевший несколько месяцев подряд расточал оскорбления в адрес Райку и его группы OTR.

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