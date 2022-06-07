Рим, 7 июня, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Выпускники школ Италии должны сдавать экзамены без масок, с такой инициативой выступил 7 июня лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Facebook.com/salviniofficial Маттео Сальвини

В масочном режиме в школах нет уже ни эпидемиологического, ни какого-либо иного смысла, полагает политик.

Режим ЧС в Италии был введен из-за коронавируса в марте 2020 года и отменен в марте 2022 года. Отменено и большинство ограничений, кроме масочного режима в общественных пространствах закрытого типа. Общее число зараженных за время эпидемии превышает 25% населения страны (15 миллионов человек), скончались более 160 тысяч человек, привито от коронавируса более 80% граждан.