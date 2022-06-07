Тирана, , 23:10 — REGNUM Албанское новостное агентство Monitor 7 июня опубликовало репортаж о рекордном снижении курса национальной валюты к евро.

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным на 7 июня, курс евро снизился до 120 леков (66,67 рубля), минимальная стоимость евро была зарегистрирована 23 мая этого года, когда стоимость европейской валюты составила всего 119,91 лека.

В России стоимость евро 7 июня составила 66,63 евро, по данным ЦБ РФ — 64,87 рубля.

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