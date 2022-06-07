Тирана, 7 июня, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Monitor 7 июня опубликовало репортаж о рекордном снижении курса национальной валюты к евро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По данным на 7 июня, курс евро снизился до 120 леков (66,67 рубля), минимальная стоимость евро была зарегистрирована 23 мая этого года, когда стоимость европейской валюты составила всего 119,91 лека.

В России стоимость евро 7 июня составила 66,63 евро, по данным ЦБ РФ — 64,87 рубля.