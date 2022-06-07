Усинск, Коми, , 22:58 — REGNUM В деревне Захарвань Усинского района Коми установят памятник погибшим на Украине бойцам, сообщает администрация Усинска.

Гвоздики Дарья Антонова © ИА REGNUM

С инициативой установки монумента выступили родственники погибшего этой весной военнослужащего Алексея Канева, который вырос в этой деревне. На гранитной плите планируется изобразить солдата и выгравировать надпись «Поклон тебе, солдат России».

Памятник уже изготавливается, до конца лета планируется его установить. Средства на его изготовление собрали жители деревни.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 июня, глава Коми сообщил о гибели на Украине уроженца республики Максима Демина.