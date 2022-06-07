Рим, 7 июня 2022, 22:58 — REGNUM Если нынешняя «широкая коалиция» в парламенте Италии перестанет существовать, страна может лишиться кредитных и грантовых средств ЕС, заявил 7 июня глава леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Энрико Летта
Энрико Летта
Kancelaria Premiera

Подразумевается, что на подготовку новых выборов, их проведение, формирование новой уйдет время, необходимое для освоения средств.

Очередные парламентские выборы в Италии должны пройти весной 2023 года. Ряд наблюдателей допускают, что из-за постоянных конфликтов внутри «широкой коалиции» (две правые партии, популисты и леволибералы) выборы пройдут раньше — осенью 2022 года.