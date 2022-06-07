Рим, , 22:58 — REGNUM Если нынешняя «широкая коалиция» в парламенте Италии перестанет существовать, страна может лишиться кредитных и грантовых средств ЕС, заявил 7 июня глава леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Энрико Летта Kancelaria Premiera

Подразумевается, что на подготовку новых выборов, их проведение, формирование новой уйдет время, необходимое для освоения средств.

Очередные парламентские выборы в Италии должны пройти весной 2023 года. Ряд наблюдателей допускают, что из-за постоянных конфликтов внутри «широкой коалиции» (две правые партии, популисты и леволибералы) выборы пройдут раньше — осенью 2022 года.