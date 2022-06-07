Стамбул, Турция, 7 июня, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров нарочно требовал разрешения на перелет своего самолета через территорию Черногории, Северной Македонии и Болгарии на пути в Сербию, чтобы «создать иллюзию русофобии в Европе». Об этом заявил президент Черногории Мило Джуканович 7 июня, во время визита в Стамбул.

UNCTAD Мило Джуканович

По словам Джукановича, Лавров знал, каким будет ответ стран, лежащих между Москвой и Белградом, «если он действительно думал серьезно» об этом визите.

«Попытка министра Лаврова получить разрешение на перелет через территорию стран НАТО, которые полностью согласовали свою внешнюю политику с политикой ЕС, является простой политизацией и созданием видимости того, что в современной Европе существует какая-то русофобия», — заявил Джуканович агентству «Анадолу».

Отвечая на вопрос, ожидает ли он какого-то ответного недружественного жеста России, Джуканович заявил, что Москва «уже внесла Черногорию в список недружественных стран».

Напомним, что Сергей Лавров планировал нанести визит в Сербию 6 и 7 июня. Вечером 5 июня стало известно, что визит отменен из-за решения Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть небо для перелета российского правительственного самолета.