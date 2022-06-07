Токио, , 22:58 — REGNUM Разведывательный корабль ВМФ России класса «Бальзам» был замечен у северного побережья острова Хоккайдо, сообщает 7 июня военное ведомство Японии.

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Отмечено, что за российским кораблем-разведчиком проследили японские Морские силы самообороны.

По утверждению японских военных, разведывательный корабль ВМФ России проследовал из Охотского в Японское море через пролив Лаперуза между северным японским островом Хоккайдо и островом Сахалин.

За ним наблюдал патрульный противолодочный самолет Морских сил самообороны Р-8С.

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