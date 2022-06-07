Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Министерство энергетики США повысило свой прогноз по средней мировой цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2022 году с прежних $103,35 до $107,37 за баррель. Об этом сообщает 7 июня управление энергетической информации ведомства (EIA).

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Прогноз средней стоимости Brent на 2023 год сохранён на прежнем уровне — $97,24 за баррель.

EIA также повысило прогноз по цене на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на 2022 год с $98,20 до $102,47 за баррель. Прогноз по цене на 2023 год сохранён на уровне $93,24 за баррель.

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