Вашингтон, 7 июня, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Министерство энергетики США повысило свой прогноз по средней мировой цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2 022 году с прежних $103,35 до $107,37 за баррель. Об этом сообщает 7 июня управление энергетической информации ведомства (EIA).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Прогноз средней стоимости Brent на 2 023 год сохранён на прежнем уровне — $97,24 за баррель.

EIA также повысило прогноз по цене на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) на 2 022 год с $98,20 до $102,47 за баррель. Прогноз по цене на 2 023 год сохранён на уровне $93,24 за баррель.