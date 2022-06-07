7 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 23:14 — REGNUM В рамках расследования министерства юстиции США, затянувшегося на два года, пяти членам ультраправой группы Proud Boys, включая экс-лидера Энрике Таррио, были предъявлены обвинения в заговоре, связанном с беспорядками на Капитолийском холме 6 января 2021 года. Данная новость вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей, которые выразили свое мнение под соответствующей публикацией The New York Times.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Оккупированная протестная зона Капитолийского холма (CНОР) (сс) Ochlo

«Я хорошо помню период, закончившийся отставкой Никсона. Я чувствую, что это лето превзойдет те бурные времена. Если же во время выборов широкая общественность будет больше сосредоточена на ценах на бензин, инфляции, оружии и детях, то будущее нашей республики и демократические ценности явно окажутся под угрозой. За всю мою жизнь две преступные администрации угрожали нашей стабильности. Никсон не был осужден, а Трамп все еще остается политически жизнеспособным», — переживает JvG.

«Хорошее начало, хотя и кажется медленным. Остается надеяться, что скоро мы будем больше читать о подобных обвинениях против Трампа и шайки республиканцев, ответственных за подстрекательство и даже координацию 6 января. Но что будет, если трамписты проникнут в жюри присяжных, когда дело дойдет до суда? Я глубоко обеспокоен за нашу демократию и наши институты. Исход этого дела покажет нам, есть ли у нашей страны будущее», — отмечает From The Heartland.

«Еще один шаг в верном направлении», — указывает lorlor1966.

«Я, как говорится, оптометрист по натуре. У нас появляется всё больше доказательств того, что республика находится в предсмертной судороге. Как может разумный человек верить в обратное?» — недоумевает Bruce.

«Жаль, что Трамп также не был обвинен в подстрекательском заговоре. Еще не был», — считает Eugene Gorrin.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если мы, граждане, развернемся и обеспечим республиканцам большинство в Сенате и Палате представителей этой осенью — тогда действительно, в чем смысл. Пока, пока, Америка. Мы задохнемся от жадности и невежества», — переживает Scott.

«Мне хочется писать «ДА!» снова и снова, когда я читаю ваш комментарий. Я думаю, что это самая серьезная угроза нашей демократии — если республиканцы получат большинство, они сделают всё возможное, чтобы уничтожить то, что осталось от избирательных прав, и у нас будет республиканский элитный правящий класс. Мы видели, на что они готовы, чтобы сохранить контроль после того, как они проиграли. Представьте себе, что они сделают, когда у них будет власть, которую они никогда не потеряют», — отвечает john.

«Я никогда не боялся иностранных террористов, даже после 9-11. Я никогда не вздрагивал, когда по улице шел афроамериканец. Но покажите мне кучку «патриотов-республиканцев» с оружием наперевес, и я побегу в противоположном направлении так быстро, что тротуар полетит вместе со мной», — рассказывает Vince.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена затеяла расследование событий 6 января для отвлечения внимания от капитуляции в Афганистане, провалов с пандемией коронавируса, проблем на границе и роста преступности.